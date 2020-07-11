Старша дочка Олени Кравець Маша показала в мережі фото з яскравим макіяжем

17-річна донька відомої української комедійної актриси Олени Кравець Марія активно веде свою сторінку в Instagram, де викладає різні знімки, передає Politeka.net.

У цьому році дівчина попрощалася зі шкільної життям, але у неї не буде традиційного випускного балу з-за карантину.

Як і багато підлітків в її роки Маша поспішає швидше стати дорослою, тому часто яскраво фарбується і результати демонструє у своєму мікроблозі.

Цей знімок не став винятком. Дівчина покружляла перед камерою і видно, що вона залишилася задоволена собою. Видно, що вона дуже схожа на свою зоряну маму.

Її підписники не змогли відреагувати на нове фото, так як воно розміщено в так званих «Сториз», де можливості коментувати немає.

Раніше ми писали, що Олена Кравець під час свого інтерв'ю розповіла про те, як її зовсім юної дочки живеться в дали від батьків, про її вихованні та спілкуванні один з одним.

«Я не знаю, як вона вчиться: з 7-го класу я не запитала її про оцінки. На випускний піду, звичайно! Навіть якщо його не буде, ми його зробимо. Я дуже її люблю, щоб розмовляти про оцінки. З татом так само. Ми поговорили, і я пояснила, чому не варто стежити за успішністю, і чому це ніяк не корелює з успіхом у житті, а успіх не визначає твоє особисте щастя, задоволення», - розповідає Олена Кравець.

Нагадаємо, дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку і показала свої джунглі.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кравець з "Квартал 95" перетворилася на копію Ані Лорак після зміни іміджу.

Також Politeka писала, що Олена Кравець з "Квартал 95" приголомшила визнанням про юної дочки.