Популярна українська виконавиця та екс-Nikita Анастасія Кумейко похвалилася в ліфті неймовірною розтяжкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Худий 2015», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кумейко позує у відвертому мінісукня, задерши ногу до непристойності. Розтяжці зірки могла позаздрити навіть скандальна російська балерина Анастасія Волочкова.

А на іншому опублікованому знімку Кумейко позує в крихітному білизна, демонструючи на камеру значні принади.

«Брови, фігура. У 2008 ідеально було все», — йдеться у підписі.

Зверни увагу, що шанувальники Кумейко могли спостерігати красу зірки лише мовчки, адже вона поділилася фотографіями у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що популярна українська співачка Анастасія Кумейко, яка прославилася як солістка групи Nikita, поділилася кадрами своїх танців в пікантному вбранні.

Артистка поділилася новим відео у своєму Instagram. Зірка, яка виступає під псевдонімом DJ NANA, продемонструвала свою любов до їжі прямо у себе на кухні.

На кадрах співачка спокусливо крутитися на місці, демонструючи підтягнуті сідниці й ідеальні ноги, а потім з любов'ю притискається до холодильника.

Нагадаємо, екс-Nikita ультра міні влаштувала "брудні" танці зі стільцем: "Астаф'єва відпочиває".

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