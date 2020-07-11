Популярна українська виконавиця та екс-Nikita Анастасія Кумейко похвалилася в ліфті неймовірною розтяжкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Худий 2015», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Кумейко позує у відвертому мінісукня, задерши ногу до непристойності. Розтяжці зірки могла позаздрити навіть скандальна російська балерина Анастасія Волочкова.
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А на іншому опублікованому знімку Кумейко позує в крихітному білизна, демонструючи на камеру значні принади.
«Брови, фігура. У 2008 ідеально було все», — йдеться у підписі.
Зверни увагу, що шанувальники Кумейко могли спостерігати красу зірки лише мовчки, адже вона поділилася фотографіями у себе в Сторіс.
До цього ми розповідали, що популярна українська співачка Анастасія Кумейко, яка прославилася як солістка групи Nikita, поділилася кадрами своїх танців в пікантному вбранні.
Артистка поділилася новим відео у своєму Instagram. Зірка, яка виступає під псевдонімом DJ NANA, продемонструвала свою любов до їжі прямо у себе на кухні.
На кадрах співачка спокусливо крутитися на місці, демонструючи підтягнуті сідниці й ідеальні ноги, а потім з любов'ю притискається до холодильника.
Нагадаємо, екс-Nikita ультра міні влаштувала "брудні" танці зі стільцем: "Астаф'єва відпочиває".
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