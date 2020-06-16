Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала, как развлекает себя по утрам
На кадрах Анастасия позирует в белой рубашке и шортах, стоя дома на кухне перед стулом. Волосы Кумейко решила оставить в хвостике, чтобы не мешали танцу. Звезда добавила несколько рисунков на кадре, в особенности, бабочки вокруг лица. Об этом пишет Politeka.net со с ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли написать комментарии под публикацией или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Астафьева отдыхает".
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Ранее мы сообщали, что экс-солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко показала, как поддерживает идеальную форму.
Сейчас Анастасия Кумейко развивает свою сольную карьеру и выступает под псевдонимом "DJ Nana". Она не только поет, но и довольно активно танцует, из-за этого ей требуется хорошая спортивная форма. А чтобы было не скучно заниматься в спортзале, артистка идет на различные уловки.
Сообщалось, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула безупречными формами без белья.
«Лучше кофе только кофе», коротко говорится в сообщении.
Уточним, что снимок является архивным. Он был сделан еще в 2018 году, однако Кумейко решила поделиться ним с подписчиками.
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