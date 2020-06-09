Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita", поразила новым фото в необычной позе

Красотка умеет удивлять снимками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз звезда доказала, что ее идеи для эпатажа не исчерпаны.

На фото Кумейко предстала в обтягивающей маечке с сеточкой в районе груди. Тонкие черные леггинсы обтянули невероятные достоинства артистки. Тело выглядит просто совершенным.

Звезда встала на голову, вытянув ножки перед собой. Заметно, что грудь едва не выпала из тонкой маечки. Поза получилась довольно интересной, Певица подняла вверх пятую точку и застыла.

На другом фото Кумейко подняла ноги в воздушном шпагате. Такой растяжке и равновесию трудно не позавидовать.

"Лайк, если у тебя карие глаза 😍❤️ А мы тут... возвращаем мою гибкость 🙃", - подписала фото красотка.

За 35 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"А если зелёные?", "Я так уже не смогу повторить", "Настюш, глядя на вашу пластику, я и забыла, какого цвета у меня глаза 😁❤️", "Лайк!!! И дело не в глазах 😂💛", "У меня зелёные, но я лайкну😁", "Карие, карие...шикарный вид!", "Хорошо что хоть кто-то может в такую позу встать без особых усилий)", "Карие мои глаза на лоб полезли😳💔", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Кумейко позировала у овощного прилавка в черном полупрозрачном кружевном платье. Звезда раздвинула ноги сидя на стуле и смотрела прямо в камеру, собрав волосы в аккуратный хвост.

Фанаты пришли в восторг и написали много приятных сообщений.

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