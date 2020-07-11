Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, вразила новим спекотним образом

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала новий пікантний знімок на своїй сторінці в Instagram.

На фото Сьюзі Кортез має вельми екстравагантну зовнішність. На ній одягнений незвичайний бюстгальтер червоного кольору, який підкреслює її пишний бюст. Очі дівчини закриває великий прозорий козирок, але найголовніша деталь образу - білі труси, на яких вона акцентує увагу.

В хід пішли пустотливі рученята Сьюзі. Однією рукою вона максимально спустила труси вниз, а інший спокусливо проводить по животу. Особливий шарм спекотному фото надає сонце, яке яскраво висвітлює тіло моделі.

Користувачі соціальної мережі взбудоражились від такого видовища і залишили багато захоплених коментарів:

"Красива жінка😍"; "Дивно, що дитина 💋😍"; "Фатальна".

Раніше Сьюзі Кортез показала, що витворяє в спортзалі без бюстгальтера. Вона виклала у соцмережі фотографію, де займається на тренажері практично повністю гола. Модель показала свою рельєфну спину у всій красі, а волосся залишила розпущеним.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез без одягу показала, за що отримала титул господині найкрасивіших сідниць: фото зі спортзалу.

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез солодко вигнулась в стрінгах, засвітивши рум'яні булочки: білизна нічого не приховує.

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