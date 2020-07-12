Бразильська супермодель Жизель Олівейра, яка стала відомою завдяки участі в показах Victoria's Secret, справила фурор досконалими формами

Зірка опублікувала фото в рожевому костюмі в Instagram, передає Politeka.net. На знімках красуня з'явилася в короткому светрику з об'ємними рукавами і шортиках.

Модель крутилася перед камерою, щоб зафіксувати найкрасивіші місця свого тіла.

Грайлива красуня розстебнула кофтину і блиснула незвичною білизною, що нагадує швидше залізні півкільця від ліфчика. При цьому невеликі груди були повністю оголені.

Також з потилиці зірки тяглися два ланцюжки, на шиї блищав чокер. Модель закинула на плече сумку і дивилася в камеру. Її довге волосся було прибране в хвіст, зробивши образ більш акуратніше.

За 17 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів

Користувачі писали, що Жизель просто лялечка, її ідеальна фігура і вона гідна тільки компліментів.

"Стигла полуничка", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Жизель Олівейра позувала в білосніжному екстра-міні платті, частина з якого зроблена під корсет Попри це, наряд навіть має досить великий розріз на нозі. Завдяки цьому здається, що ноги у моделі ростуть буквально «від вух».

Мимо такої краси шанувальники Олівейри пройти повз не змогли і написали масу приємних повідомлень.

Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра була вбрана у шовкове міні плаття, під яке не стала надягати білизну. Дівчина позувала на камеру, показуючи себе з усіх сторін. На одному з фото вона високо задерла сукню, оголивши округлі стегна.

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