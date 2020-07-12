Деякі зірки дуже стежать за собою, але при цьому залишаються при своїх пишних формах

Подивімось на знаменитостей, які чарують красою своїх "неідеальних" фігур, пише Politeka.net.

Знаходяться люди, які критикують російську телеведучу Анфісу Чехову за "пишність". Однак красуня ніяк не реагує на таку необґрунтовану критику і навпаки закликає всіх жінок полюбити своє тіло, адже головне - бути в гармонії з собою.

Пишнотіла світська левиця Кім Кардашьян для своєї фігури вибирає досить гарячі вбрання. Модель всіляко підкреслює свої вигини і завоювала фанатів у всьому світі.

Співачка Анна Семенович володіє великим бюстом і немаленькими стегнами. Артистка поправилася, але її це не бентежить. Красуня підкреслює свою фігуру з великим задоволенням.

Лоліта Мілявська багато разів набирала і втрачала вагу. Зараз зірка любить себе такою, яка є, чим ще більше завойовує серця шанувальників.

Українська співачка Alyona Alyona, попри свою пишну фігуру, зуміла привабити фанатів. Коли у реперши є талант, то на фігуру вже навряд чи звертаєш увагу.

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала в нижній білизні тілесного кольору на великих бретельках. Видно, як груди здавила тісна білизна, до того ж, модель ще й трохи зігнулася, мало не втративши соковитий бюст.

Тілесні трусики ідеально сіли по фігурі знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Анфіса Чехова показала себе тільки в одних трусиках, які виявилися прозорими. Телеведуча залишила волосся розпущеним, а сама розвернулася спиною до камери.

Нагадаємо, щаслива Кім Кардашьян несподівано похвалилася поповненням в сім'ї

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