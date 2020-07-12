Некоторые звезды очень следят за собой, но при этом остаются при своих пышных формах

Давайте посмотрим на знаменитостей, которые очаровывают красотой своих "неидеальных" фигур, пишет Politeka.net.

Находятся люди, критикующие российскую телеведущую Анфису Чехову за "пышность". Однако красотка никак не реагирует на такую беспочвенную критику и наоборот призывает всех женщин полюбить свое тело, ведь главное - быть в гармонии с собой.

Пышнотелая светская львица Ким Кардашьян для своей фигуры выбирает довольно горячие наряды. Модель всячески подчеркивает свои изгибы и завоевала фанатов во всем мире.

Певица Анна Семенович обладает большим бюстом и немаленькими бедрами. Артистка поправилась, но ее это не смущает. Красотка подчеркивает свою фигуру с большим удовольствием.

Лолита Милявская много раз набирала и теряла в весе. Сейчас звезда любит себя такой, какая есть, чем еще больше завоевывает сердца поклонников.

Украинская певица Alyona Alyona, несмотря на свою пышную фигуру, сумела привлечь фанатов. Когда у рэперши есть талант, то на фигуру уже вряд ли обратишь внимание.

Напомним, Ким Кардашьян позировала в нижнем белье телесного цвета на больших бретельках. Видно, как грудь сдавило тесное белье, к тому же, модель еще и немного нагнулась, едва не упустив сочный бюст.

Телесные трусики идеально сели по фигуре знаменитости.

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова показала себя только в одних трусиках, которые оказались прозрачными. Телеведущая оставила волосы распущенными, а сама развернулась спиной к камере.

Напомним, счастливая Ким Кардашьян неожиданно похвасталась пополнением в семье

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