Відома співачка Надія Мейхер, екс-солістка групи "ВІА Гра", показала сміливий образ, порадувавши фанатів

На фото Мейхер позує в мереживній блузці з величезним декольте. Надія залишила волосся розпущеним, а сама позувала досить близько перед камерою, демонструючи свої розкішні груди. Промені світла, які частково засвітили кадр, додали особливого шарму фотографії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доторкнись до моєї мрії...", - підписала фото Надія.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Ця віа гра все ще діє ..", "Красуня Надія!", "Ви прекрасна!", "Любов моя", "була красуня - стала ще краща, просто", "Баронеса", "вище всяких похвал", "Ефектно".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Надія Мейхер, яка раніше входила до групи «ВІА-Гра», здивувала витівкою в оточенні чоловіків.

«Не сталевари ми, не теслі...Ми працівники творчих професій... Частково присутні в форматі «Тимур-ша і його команда» для зйомок комедії…» — йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що екс-солістка групи «ВІА-Гра», поетеса і дизайнер Надія Мейхер-Грановська з роками стає все розкішніше.

На фото вона позує в променях сонця, широко посміхаючись. Зірка, відома своєю любов'ю до натуральної красі, і в цей раз не зловживала косметикою, лише відтінивши очі і завдавши легкий блиск на губи.

Нагадаємо, Мейхер, Герцег та інші красуні з ВІА Гри показали, як тримати тіло у формі

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А ще Politeka писала, що Надія Мейхер заплющила очі від задоволення, виставивши напоказ апетитні принади



