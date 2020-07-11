Известная певица Надежда Мейхер, экс-солистка группы "ВИА Гра", показала смелый образ, порадовав фанатов
На фото Мейхер позирует в кружевной блузке с огромным декольте. Надежда оставила волосы распущенными, а сама позировала довольно близко перед камерой, демонстрируя свою роскошную грудь. Лучи света, которые частично засветили кадр, добавили особого шарма фотографии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Прикоснись к моей мечте...", - подписала фото Надежда.
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Фанаты поставили больше трех тысяч лайков и написали комментарии:
"Эта виа гра все ещё действует ..", "Красавица Надежда!", "Вы прекрасна!", "Любовь моя", "была красотка- стала ещё краше, просто", "Баронесса", "выше всяких похвал", "Эффектно".
Сообщалось, что популярная украинская исполнительница Надежда Мейхер, которая раньше входила в группу «ВИА Гра», удивила выходкой в окружении мужчин.
«Не сталевары мы, не плотники...Мы работники творческих профессий... Частично собравшиеся в формате «Тимур-ша и его команда» для съемок комедии…» — говорится в сообщении.
Сообщалось, что экс-солистка группы «ВИА Гра», поэтесса и дизайнер Надежда Мейхер-Грановская с годами становится все роскошнее.
На фото она позирует в лучах солнца, широко улыбаясь. Звезда, известная своей любовью к натуральной красоте, и в этот раз не злоупотребляла косметикой, лишь оттенив глаза и нанеся легкий блеск на губы.
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