Це вже не перший подібний випадок

Клієнтка не може домогтися від Приватбанку повернення коштів, які "зникли" при проведенні операції

Про це вона розповіла в негативному відкликання, який опублікувала на порталі Мінфін.

За словами клієнтки, при декількох свідках вона намагалася перевести на карту 500 гривень, але термінал Приватбанку в самий невідповідний момент завис.

"Після введення 500 гривень, апарат завис і обнулився. При першому зверненні в «службу» 3700, було сказано, що гроші повернуть на рахунок телефону протягом 2-х тижнів. При другому зверненні в «службу» 3700 було сказано, що першої заявки взагалі не було і що тепер вона буде оформлена. На телефон прийшло підтвердження, що заявка прийнята. При третьому зверненні в «службу» 3700, було сказано, що при зависанні терміналу гроші автоматично були перераховані на карту, що звичайно — повна нісенітниця", - скаржиться вона.

ПриватБанк на прохання повернути кошти заявив, що "нічим не може допомогти".

"Цього (зарахування коштів - ред.) не відбулося, і це було не раз перевірено. При питанні, як мені повернути мої гроші, в 3700 мені відповіли, що нічим не можуть мені допомогти. Такий зухвалий грабіж і зневага — це звичайна практика шановного «Приватбанку»?", - вона задалася питанням.

"Підтвердженням платежу являється квитанція. Ви можете надати її отримувачу коштів. В Приват24 в меню: Сервіси — Послуги — Сервіс квитанцій, Ви можете роздрукувати квитанцію платежу, сплаченого з картки ПриватБанку в системі ПриватБанку. Також, рекомендуємо отримувачу коштів уважно перевірити виписку за 02.06.20. У випадку додаткових запитань – просимо отримувача коштів звернутися до нас в особисті повідомлення та надати скріншот виписки по картці. Будемо раді допомогти", - відповів представник Приватбанку на скарги незадоволеною клієнтки.

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