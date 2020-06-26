Клиент ПриватБанка рассказал о невозможности пополнить счет с карты другого банка

О новой проблеме в работе банка украинец написал на сайте Минфин. Он рассказал, что с недавного времени в ПриватБанке ввели систему, которая блокирует пополнение карты Привата с карты другого банка через приложение Приват24.

«Абсолютно каждую попытку пополнить свою карту привата с своей же карты другого банка «система» отклоняет с сообщением о рисковой транзакции. Абсолютно каждый раз мне приходится писать в чат, проходить полную идентификацию и только тогда я могу пополнить свою карту», - рассказал клиент банка.

Он отметил, что сотрудники банка говорили ему, что система проверяет транзакции выборочно, однако лично у него были отклонены все попытки пополнения карты.

«Теперь внимание: жалобы на работу «системы» не принимаются!», - возмутился украинец.

В свою очередь, представители ПриватБанка признали, что такая система действительно существует. При этом они подчеркнули, что создана она исключительно для безопасности платежей.

«С целью обеспечения безопасности Ваших платежей в сети и защиты средств на счетах ПриватБанк использует передовые алгоритмы мониторинга операций в режиме он-лайн. Выборочно Ваши платежи могут выпадать на проверку. Проверка проводится, как автоматизированными программными комплексами так и сотрудниками», - говорится в ответе банка.

Напомним, украинцам отказывают в выдаче личных средств, срочное заявление ПриватБанка.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует популярные услуги, украинцев предупредили о новом ударе.

Также Politeka писала, что ПриватБанк не дает разблокировать счет, появилось срочное заявление.