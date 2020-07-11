42-річна травести-діва Монро показала красиве чорне-біле, зроблене в образі Мадонни

Як повідомляє Politeka.net на своїй сторінці в Instagram, артистка вдарилася в спогади і опублікувала знімок, на якому вона стоїть у блискучому вбранні, прикривши пікантне місце букетом троянд.

Монро повідомила всім шанувальникам, що у вересні цього року буде відзначати 21 рік своєї кар'єрної діяльності і анонсувала багато тематичних кадрів, архівних фото і веселих історій. Одну з них, яка сталася у 2017 році у Львові під час заміської вечірки з нагоди 8 березня зірка розповіла у мікроблозі.

"Як завжди, спочатку переляк і легке здивування у чоловіків, і дитячий захват у жінок.

Через пів години, захоплення у всіх 🤗😍 і черга "а можна фото?"

Можна і потрібно!", - поділилася спогадами знаменитість.

«Фіксуйте чудові миті вашого життя, просто для себе, щоб зрідка повертатися в минуле. Але не затримуйтесь. Тут - зараз набагато цікавіше ❤», - порадила травесті-діва.

До цього ми повідомляли, що зірка показала себе без макіяжу і перуки. Артистка зробила сториз, коли гуляла по вулиці зі своєю знайомою. Вона була в шапці, сонцезахисних окулярах і медичній масці. Варто відзначити, що на вулиці Монро було б важко впізнати серед сотень перехожих.

Нагадаємо, що травести-діва Монро залишилася без одягу і показала себе, як є: «Ух, стало спекотніше».

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