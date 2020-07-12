Американська фітнес-модель Ана Чері постала в спокусливому бікіні

Модель регулярно балує своїх підписників в Instagram відвертими фото, пише Politeka.net. Цього разу красуня з'явилася в міні-бікіні.

Кольорові клаптики тканини натяглися на неймовірних формах зірки. Яскравий верх на двох бретельках нагадував шторки, Ана обережно розсунула їх. Красуня виставила величезні форми, що ледь не вивалювалися з купальника.

Довгі бретельки потягнулися за потилицю моделі, щоб купальник не зісковзнув з пишного бюста.

Крихітні трусики-бікіні також були на тонких бретелях з зав'язочками. Чері потягнула за краї мотузочок надавши фото більшої пікантності.

Модель позувала в кріслі, вона дивилася в кадр якимось невинним поглядом і посміхалася.

За 13 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі висловили свої почуття у різних повідомленнях-компліментах.

"Сама пристрасть", - написали одні з користувачів.

Нагадаємо, Ана Чері з'явилася в чорному спортивному топі і облягаючих лосинах, які підкреслили її досконалі форми.

Верх одягу натягнувся на великих грудях, а його довжина дозволила трохи розглянути ідеальний прес зірки фітнесу. Лосини обтягнули шикарні сідниці.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в мереживній білій білизні, яка виявилася досить прозорою. Модель спокусливо вигнулась і закрила очі від задоволення, залишивши волосся розпущеним. Зірка сиділа на тлі екзотичної рослинності і можна побачити поруч якийсь водойм.

Фанати за нетривалий час поставили близько 100 тисяч лайків.

Нагадаємо, Ана Чері в невидимих трусиках змусила чоловіків червоніти

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ана Чері в тугих лосинах показала свій накочений м'ячик

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