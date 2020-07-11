Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала головну гордість не соромлячись

На фото Сьюзі показала себе у джинсовому піджаку і шкіряних чоботях. Красуня вирішила обійтися без штанів, тому залишилася в одних білих стрінгах. Красуня сповзла зі стільця, а п'ята точка залишилася вище, щоб можна було її побачити у всій красі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброї ночі, хлопці", - написала Кортес.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна", "Ти стала моєю хворобою", "Явище", "Чиста красуня", "Гарна жовта книга", "Рум'яні булочки", "Вау, дуже гарне читання", "Спокійної ночі з Німеччини. Картинка вау", "Пустунка".

Повідомлялося, що господиня найкрасивіших сідниць у світі Сьюзі Кортез блиснула головною гордістю в екстра-міні білизна.

«Не можу дочекатися моїх нових фоток з сьогоднішньої фотосесії. Дуже-дуже особливі хлопці», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кортез позує в екстра-міні білизну прямо посеред вулиці, елегантно завмерши на камеру і показавши, ніж її нагородила природа.

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала незвичайний образ.

На фото Сьюзі позує в коротких шортиках і білому бюстгальтері. Красуня доповнила образ салатовою курткою, яку спустила з плечей.

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