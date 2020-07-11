Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала главную гордость не стесняясь

На фото Сьюзи показала себя в джинсовом пиджаке и кожаных сапогах. Красотка решила обойтись без штанов, поэтому осталась в одних белых стрингах. Красотка сползла со стула, а пятая точка осталась выше, чтобы можно было ее увидеть во всей красе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброй ночи, ребята", - написала Кортес.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Ты стала моей болезнью", "Явление", "Чистая красотка", "Хорошая желтая книга", "Румяные булочки", "Вау, очень хорошее чтение", "Спокойной ночи из Германии. Картинка вау", "Шалунья".

Сообщалось, что хозяйка самых красивых ягодиц в мире Сьюзи Кортез сверкнула главной гордостью в экстра-мини белье.

«Не могу дождаться моих новых фоток с сегодняшней фотосессии. Очень-очень особенные ребята», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кортез позирует в экстра-мини белье прямо посреди улицы, элегантно застыв на камеру и показав, чем ее наградила природа.

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала необычный образ.

На фото Сьюзи позирует в коротких шортиках и белом бюстгальтере. Красотка дополнила образ салатовой курткой, которую спустила с плеч.

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