Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала главную гордость не стесняясь
На фото Сьюзи показала себя в джинсовом пиджаке и кожаных сапогах. Красотка решила обойтись без штанов, поэтому осталась в одних белых стрингах. Красотка сползла со стула, а пятая точка осталась выше, чтобы можно было ее увидеть во всей красе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброй ночи, ребята", - написала Кортес.
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Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Прекрасная", "Ты стала моей болезнью", "Явление", "Чистая красотка", "Хорошая желтая книга", "Румяные булочки", "Вау, очень хорошее чтение", "Спокойной ночи из Германии. Картинка вау", "Шалунья".
Сообщалось, что хозяйка самых красивых ягодиц в мире Сьюзи Кортез сверкнула главной гордостью в экстра-мини белье.
«Не могу дождаться моих новых фоток с сегодняшней фотосессии. Очень-очень особенные ребята», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Кортез позирует в экстра-мини белье прямо посреди улицы, элегантно застыв на камеру и показав, чем ее наградила природа.
Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала необычный образ.
На фото Сьюзи позирует в коротких шортиках и белом бюстгальтере. Красотка дополнила образ салатовой курткой, которую спустила с плеч.
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