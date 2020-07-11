Тепер все залежить від нардепів

Скандальний проект закону буде розглянутий під час позачергового засідання Ради

Про це пише Politeka.net.

Незважаючи на минулі заяви, глава держави Володимир Зеленський ініціював позачергове засідання українського Парламенту, на якому можуть скасувати обмеження по зарплатах чиновників.

Про це йдеться у розпорядженні Верховної Ради від учора, 10 липня, №239.

Так нардепи повинні розглянути законопроект про внесення зміни до статті 29 закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати № 3708 від 19 червня 2020 року.

Як відомо, наразі в Україні діють обмеження по зарплатах чиновників в 47 тисяч гривень, але після позачергового засідання ця поправка може бути скасована.

Депутатам пропонують проголосувати за те, щоб вказане обмеження по зарплатах чиновників діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.

У той же час ввели верхню межу для заробітних плат чиновників ще 13 квітня, коли був затверджений державний бюджет. Таким чином, у разі схвалення Радою цього проекту закону 13 липня строк дії обмеження повинен закінчитися.

Раніше ми розповідали про дірку в бюджеті України. За словами нардепа Галини Янченко, через неї можуть виникнути проблеми з виплатами.

Так, незважаючи на те, що Кабмін виділив близько 30 мільярдів гривень, щоб покрити дефіцит у Пенсійному фонді, ризик виникнення проблем з виплатами пенсій і зарплат залишається. Справа в тому, що в поточному році бюджет стикається з піковим навантаженням.

Хоча дефіцит бюджету і серйозний, але до кінця 2020 року коштів має вистачити.

Нагадаємо, пенсії та доплати українцям знову перерахували, названа сума: хто і коли зможе отримати гроші.

Як повідомляла Politeka, Кабмін схвалив нові компенсації для українців: що буде з пенсіями та зарплатами.

Також Politeka писала, що вийти на пенсію стане важче, українців добили вимогами щодо стажу.