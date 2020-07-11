Теперь все зависит от нардепов

Скандальный проект закона будет рассмотрен во время внеочередного заседания Рады

Об этом пишет Politeka.net.

Несмотря на прошлые заявления, глава государства Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание украинского Парламента, на котором могут отменить ограничения по зарплатам чиновников.

Об этом говорится в распоряжении Верховной Рады от вчера, 10 июля, №239.

Так нардепы должны рассмотреть законопроект о внесении изменения в статью 29 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы № 3708 от 19 июня 2020 года.

Как известно, пока в Украине действуют ограничения по зарплатам чиновников в 47 тысяч гривен, но после внеочередного заседания эта поправка может быть отменена.

Депутатам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение по зарплатам чиновников действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

В то же время ввели верхнюю границу для заработных плат чиновников еще 13 апреля, когда был утвержден государственный бюджет. Таким образом, в случае одобрения Радой данного проекта закона 13 июля срок действия ограничения должен закончиться.

Ранее мы рассказывали о дыре в бюджете Украины. По словам нардепа Галины Янченко, из-за нее могут возникнуть проблемы с выплатами.

Так, несмотря на то, что Кабмин выделил около 30 миллиардов гривен, чтобы покрыть дефицит в Пенсионном фонде, риск возникновения проблем с выплатами пенсий и зарплат остается. Дело в том, что в текущем году бюджет сталкивается с пиковой нагрузкой.

Хотя дефицит бюджета и серьезный, но до конца 2020 года средств должно хватить.

Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги.

Как сообщала Politeka, Кабмин одобрил новые компенсации для украинцев: что будет с пенсиями и зарплатами.

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