Після втечі до США Меган Маркл вважає себе надто відомою персоною

Про це пише таблоїд Daily Mail.

За інформацією журналістів, колишня герцогиня вважає себе надто відомою, тому не хоче допомагати своєму синові Арчі.

Справа в тому, що Меган Маркл побоюється за спадкоємця, адже однорічний Арчі зовсім не спілкується з однолітками.

"Арчі потрібно знаходити соціально-емоційні навички, перебуваючи в товаристві інших дітей, - те, що він не може отримати при спілкуванні з дорослими", - стверджує обізнане інсайдер.

Але бажання допомогти синові, за інформацією ЗМІ, виявилося не таким вже і сильним. Маркл вважає, що вони з Арчі не можуть приєднатися до таких груп. І на це, як вважає колишня зірка Голлівуду, є важлива причина.

Дружина принца Гаррі вважає себе важливою персоною, яка не повинна займатися простими речами.

"Меган використовує будь-яку можливість поспілкуватися з іншими в режимі онлайн, наприклад, у Zoom, але це не замінює живе спілкування", - додало джерело з оточення герцогині.

Принц Гаррі ситуацію з сином Арчі ніяк не коментує. Не виключено, що онук Єлизавети II не хоче суперечити своїй дружині. До того ж, він завжди і в усьому намагається підтримати Меган, а пара приймає рішення спільно.

Раніше ми розповідали про можливе поповнення в родині Меган Маркл і принца Гаррі. За інформацією журналістів, зараз Меган Маркл готується знову стати матір'ю.

Про вагітність Меган Маркл вже знають в королівському палаці. Королівські біографи повідомили, що Меган Маркл особисто розповіла Єлизаветі II зворушливу новину ще в травні.

Нагадаємо, що Новий удар для Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавета II не пошкодувала подружжя

А ще Politeka писала, що нові проблеми в сім'ї Маркл і Гаррі, герцоги можуть повернутися в палац

Також Politeka повідомляла, що ображена Меган Маркл закотила істерику через Кейт Міддлтон