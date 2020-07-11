После бегства в США Меган Маркл возомнила себя слишком известной персоной

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

По информации журналистов, бывшая герцогиня сочла себя слишком известной, поэтому не хочет помогать своему сыну Арчи.

Дело в том, что Меган Маркл опасается за наследника, ведь годовалый Арчи совсем не общается со сверстниками.

"Арчи нужно обретать социально-эмоциональные навыки, находясь в обществе других детей, - то, что он не может получить при общении со взрослыми", - утверждает осведомленный инсайдер.

Но желание помочь сыну, по информации СМИ, оказалось не таким уж и сильным. Маркл считает, что они с Арчи не могут присоединиться к таким группам. И на это, как считает бывшая звезда Голливуда, есть немаловажная причина.

Супруга принца Гарри считает себя важной персоной, которая не должна заниматься простыми вещами.

"Меган использует любую возможность пообщаться с другими в режиме онлайн, например, в Zoom, но это не заменяет живое общение", - добавил источник из окружения герцогини.

Принц Гарри ситуацию с сыном Арчи никак не комментирует. Не исключено, что внук Елизаветы II не хочет перечить своей супруге. К тому же, он всегда и во всем пытается поддержать Меган, а решения пара принимает совместно.

Ранее мы рассказывали о возможном пополнении в семье Меган Маркл и принца Гарри. По информации журналистов, сейчас Меган Маркл готовится вновь стать матерью.

О беременности Меган Маркл уже знают в королевском дворце. Королевские биографы сообщили, что Меган Маркл лично рассказала Елизавете II трогательную новость еще в мае.

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