Українцям пояснили, чому не всі пільговики дочекалися перерахунку пенсій

Про це пише видання Пенсійний кур'єр.

В 2020 році індексація пенсій пройшла на два місяці пізніше, ніж планувалося. Але є і такі пільговики, яким не підвищили виплати.

"Отримую пенсію за віком з 15.05.2018. Чому не була здійснена її індексація з травня 2020?", - саме з таким питанням пенсіонер звернувся до тематичне видання.

Як відомо, при призначенні виплат за віком застосовується середня зарплата, обчислена як середній показник по 2016 і 2017 роки (5377, 90 грн), із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%. У цьому випадку в ПФУ врахували показник середньої заробітної плати в розмірі 5377,90 грн.

Здійснення перерахунку пенсії в цьому випадку з урахуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%, показника середньої заробітної плати за 2014-2016 роки (3764,40 грн), збільшеного на коефіцієнти і 1,11 1,17 (3764,40 грн х 1,17 х 1,11), не призводить до збільшення розміру пенсії, тому цей чоловік залишився без підвищених виплат.

Раніше ми розповідали, за яких умов українці зможуть вийти на пенсію.

Так, на даний момент законодавчо передбачена норма, за якою можна вийти на пенсію у віці раніше 60 років. Тільки норма поширюється не на всіх, адже для дострокового виходу на пенсію, у людини має бути не менше 40 років трудового стажу незалежно від статі.

Це правило буде введено на фінальному етапі пенсійної реформи – з 2028 року

Тільки докупити стаж для раннього виходу на пенсію, згідно з українським законодавством, буде неможливо.

Нагадаємо, пенсії та доплати українцям знову перерахували, названа сума: хто і коли зможе отримати гроші.

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