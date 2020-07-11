Украинцам объяснили, почему не все льготники дождались перерасчета пенсий

Об этом пишет издание Пенсионный курьер.

В 2020 году индексация пенсий прошла на два месяца позже, чем планировалось. Но есть и такие льготники, которым не повысили выплаты.

"Получаю пенсию по возрасту с 15.05.2018. Почему не была осуществлена ее индексация с мая 2020?", - именно с таким вопросом пенсионер обратился в тематическое издание.

Как известно, при назначении выплат по возрасту применяется средняя зарплата, исчисленная как средний показатель по 2016 и 2017 годы (5377, 90 грн), с применением величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%. В этом случае в ПФУ учли показатель средней заработной платы в размере 5377,90 грн.

Осуществление пересчета пенсии в этом случае с учетом величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%, показателя средней заработной платы за 2014-2016 годы (3764,40 грн), увеличенного на коэффициенты 1,17 и 1,11 (3764,40 грн х 1,17 х 1,11), не приводит к увеличению размера пенсии, поэтому этот человек остался без повышенных выплат.

Ранее мы расcказывали, при каких условиях украинцы смогут выйти на пенсию.

Так, на данный момент законодательно предусмотрена норма, по которой можно выйти на пенсию в возрасте раньше 60 лет. Только норма распространяется не на всех, ведь для досрочного выхода на пенсию, у человека должно быть не менее 40 лет трудового стажа независимо от пола.

Данное правило будет введено на финальном этапе пенсионной реформы – с 2028 года

Только докупить стаж для раннего выхода на пенсию, согласно украинскому законодательству, будет невозможно.

Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги.

Как сообщала Politeka, Кабмин одобрил новые компенсации для украинцев: что будет с пенсиями и зарплатами.

Также Politeka писала, что выйти на пенсию станет сложнее, украинцев добили требованиями по стажу.