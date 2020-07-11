36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка стала мега популярною після серіалу "Величне століття", зайнялася підприємницькою діяльністю

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото з відкриття власного кафе і магазину делікатесів "Nosh Nosh" в Берліні. Такі заклади повинні з'явитися по всьому світу.

"Це кафе для веганів, для любителів делікатесів і колумбійської кави. Я сподіваюся, що мої шанувальники в усьому світі зможуть відвідати мої магазини і кафе", - розповідала Мер'єм в одному з інтерв'ю.

На кадрах акторка з'явилася в світло-сірому брючному костюмі і білій мереживній блузці. Стильний бізнес-лук доповнив наручний годинник та великі сережки.

На відкритті кафе була присутня 6-річна донька Мер'єм Лара Джеміне. Судячи з щасливими посмішками, мама з дівчинкою були раді провести день разом за таким важливим і приємним заняттям. На одному з фото Узерлі присіла біля столу поруч з Ларою. Обидві вони щось з цікавістю розглядали і непідробно посміхалися.

"Яке прекрасне відкриття у нас було @noshnoshberlin 🙏🏻 🥜 ☕️ 🍫 🍬 🍭 🍵 🍊 🥰 Спасибі всім гостям, які приєдналися до нас сьогодні 😍🎊 Відтепер: будь ласка, відчувайте. Тут, вдома... і насолоджуйтеся смачними шматочками 🥰 (через covid19 у нас було тихе відкриття сьогодні, і велике відкриття буде у вересні 2020 🙏🏻🥰). Відтепер двері відкриті для вас щодня 🎊☺️", - підписала кадри актриса.

Користувачі кинулися обговорювати побачене і вітати Хюррем з відкриттям:

"Твоя дочка дивовижна😍😍😍вона ангел ❤️❤️"

"Всього найкращого для цього відкриття! Сподіваюся, я зможу відвідати найближчим часом. Привіт з Лондона"

"Вітаю вас ❤️🎉😘"

"Прекрасні фото, Мер'єм! Сподіваюся, ти повеселилася 💕"

"Твоя дочка така мила"

Нагадаємо, зірка "Чудового століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.

А ще Politeka повідомляла, що в мережі показали прототип легендарного воєначальника з серіалу "величне століття".