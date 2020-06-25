36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая мега популярной после сериала "Великолепный век", показала кадр, на котором прекрасно все

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором с ногами расположилась на диване в томной позе. Красотка продемонстрировала идеальную фигуру в нежном платье с кружевной отделкой бежевого оттенка. Узерли убрала волосы с плечей, мечтательно посмотрев куда-то вдаль.

Примечательно, что рядом с ней на диване разлегся роскошный домашний любимец, выставив мохнатое пузико кверху.

Пользователи пришли в восторг от такого тандема, не зная, что впечатляет больше: загадочная и соблазнительная Хюррем или ее милый котик.

"Очень красивая малышка, Мерьем💋🌞😚❤️"

"Какое платье ❤️" - "в этом платье Мерьем была на Международном Кинофестивале в январе этого года, когда получила Международную премию "Лучшая актриса десятилетия"👍"

"Такая идеальная 😍🔥"

"Красавица😍"

"Очень, очень красиво. Очень милый и красивый кот"

"прекрасно смотритесь с котом"

Ранее мы сообщали, Узерли примерила черную кожаную курточку. Может быть, из-за этого, а может быть, из-за ее испепеляющего взгляда, - так и хочется назвать ее "девушкой Бонда". Актриса засунула руки в карманы и повернулась к камере в полоборота. Она собрала рыжие волосы в хвостик и нанесла нежный макияж розовых тонов.

"Потрясающая 😻"; "Вы великолепны 😍"; "Хюррем султан ❤️"; "Ты очень элегантная; "Не нужно ничего другого, если есть такая фотография😻😻"; "Звезда ⭐️ 🤩", - отреагировали фанаты.

Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.

А еще Politeka сообщала, что в сети показали прототип легендарного военачальника из сериала "Великолепный век".