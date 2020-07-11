Британська супермодель Демі Роуз вирішила похвалитися ідеальними формами перед шанувальниками, одягнувши їх у прозору білизну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Роуз позує перед камерою в білизні тілесного кольору, через що здається, що здається, що модель просто начепила на себе портупею.

Сама дівчина при цьому демонструє ідеальний макіяж, елегантно граючи особою на камеру. Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки кадрами знаменитість поділилася у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома модель Демі Роуз покружляла перед камерою в гарячому образі.

Зірка регулярно викладає жаркі кадри у своєму Instagram. Так, нещодавно красуня записала гаряче сторіз в купальнику.

Демі виставила пишні груди, яка "розвалилася" під крихітним ліфчиком. Останній ледь утримував величезні принади, а тонкі лямки додавали пікантності.

Красуня була в щось схожому на кольорову спідничку, в розрізах якої виглядали маленькі мотузочки від плавки-бікіні.

Пишні груди, тонка талія і стегна гарної форми - нічого з цього неможливо приховати під будь-якими нарядами, а особливо під мінібікіні.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.