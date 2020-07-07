Известная модель Деми Роуз повертелась перед камерой в горячем образе

Звезда регулярно выкладывает жаркие кадры в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, недавно красотка записала горячее сториз в купальнике.

Деми выставила пышную грудь, которая "развалилась" под крохотным лифчиком. Последний едва удерживал огромные прелести, а тонкие лямки придавали пикантности.

Красотка была в нечто похожем на цветную юбочку, в разрезах которой выглядывали маленькие веревочки от плавок-бикини.

Пышная грудь, тонкая талия и бедра красивой формы - ничего из этого невозможно утаить под любыми нарядами, а особенно под мини-бикини.

Завершили яркий летний образ модели солнечные очки и серьги-кольца. А игривая косичка придала дерзкому образу какого-то детства.

Красотка подвигалась на камеру, поглядывая в объектив. Как перестать смотреть на такую королеву.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, но, вероятно, красотка получила массу комментариев в директ.

Напомним, Деми Роуз покорила жарким и немного невинным образом в узкой одежде. Модель поднесла камеру ближе к пышным прелестям. Видно, как грудь высоко поднялась, вероятно ее поддерживал лифчик.

Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала в купальнике розового цвета, из которого чуть не вывалилась ее феноменальных размеров грудь. В итоге разглядеть удалось все, а распущенные волосы и легкий макияж лишь добавили пикантности данному кадру.

Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала в пикантном наряде и с элегантной прической. Молнию звезда решила расстегнуть, выставив на камеру нереальные формы. При этом глаза модели прикрывали очки.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.