Известная модель Деми Роуз повертелась перед камерой в горячем образе
Звезда регулярно выкладывает жаркие кадры в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, недавно красотка записала горячее сториз в купальнике.
Деми выставила пышную грудь, которая "развалилась" под крохотным лифчиком. Последний едва удерживал огромные прелести, а тонкие лямки придавали пикантности.
Красотка была в нечто похожем на цветную юбочку, в разрезах которой выглядывали маленькие веревочки от плавок-бикини.
Пышная грудь, тонкая талия и бедра красивой формы - ничего из этого невозможно утаить под любыми нарядами, а особенно под мини-бикини.
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Завершили яркий летний образ модели солнечные очки и серьги-кольца. А игривая косичка придала дерзкому образу какого-то детства.
Красотка подвигалась на камеру, поглядывая в объектив. Как перестать смотреть на такую королеву.
Кадры не собрали много лайков и комментариев, но, вероятно, красотка получила массу комментариев в директ.
Напомним, Деми Роуз покорила жарким и немного невинным образом в узкой одежде. Модель поднесла камеру ближе к пышным прелестям. Видно, как грудь высоко поднялась, вероятно ее поддерживал лифчик.
Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала в купальнике розового цвета, из которого чуть не вывалилась ее феноменальных размеров грудь. В итоге разглядеть удалось все, а распущенные волосы и легкий макияж лишь добавили пикантности данному кадру.
Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала в пикантном наряде и с элегантной прической. Молнию звезда решила расстегнуть, выставив на камеру нереальные формы. При этом глаза модели прикрывали очки.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.