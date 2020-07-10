Зірка «Квартал 95» Олена Кравець приголомшила витівкою на сцені, в результаті якої її ледь не госпіталізували

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Коли непередбачуваність – твоє друге ім'я», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кравець під час зйомок гумористичної передачі намагається довести своїм підопічним, що вона така ж непередбачувана, як і Оля Полякова.

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Для цього вона дістає кабачок і починає його жувати. У відповідь на закиди вона зізнається, що у неї на них алергія. Разом з тим у неї починається алергічна реакція — зірці нібито стає важко дихати. У цей момент Кошовий не стримався і розсміявся від душі.

У відповідь на це її підопічні вимагають терміново викликати карету «швидкої».

Сама Кравець в цей момент насміхається над ними й кричить, що просто розіграла хлопців.

До цього ми розповідали, що Олена Кравець вирішила наслідувати приклад зіркових колег і вирушила до Одеси.

У зв'язку із карантином через пандемію китайського вірусу і закриттям кордонів, це курортне місто стало улюбленим місцем відпочинку як пересічних громадян, так і знаменитостей улітку 2020 року.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Олена поділилася фотографіями з перлини біля моря.

Нагадаємо, що усміхнена Кравець підкорила вбранням в піджаку на голе тіло.

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець розкрила невідомі факти про заражену вірусом Зеленську.

Також Politeka писала, що Кошовий і Кравець з "Квартал 95" заінтригували новим фото, як чоловік і дружина.