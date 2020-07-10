Зірка серіалу "Школа", українська актриса Єлизавета Василенко блиснула розкішною фігурою в тісному топі
На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в повсякденному одязі, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена в білий топ, джинсові шорти і теплу кофту. Светр вона скинула з себе, засвітивши пишні форми. Дівчина одягла під топ чорну мереживну білизну, яку без сорому продемонструвала шанувальникам.
Дівчина влаштувала фотосесію на заході сонця, завдяки чому її фото вийшли дуже ніжними і літніми.
За три години пост зірки зібрав майже 50 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили масу приємних слів.
«Сонечко», «Як завжди, найкраща», «головка закрутилася», «Барбі», «Що за сонце в стрічці», «Зайчик», «Просто неймовірна», «Гарна», Прекрасна», «Шикарна», «Ааааа! Люблю тебе, і досі мрію, щоб лайкнула мені хоч одну фотку», - пишуть користувачі мережі.
Мама Вєрки Сердючки показала красеня-чоловіка і вразила виглядом в звичайному житті: рідкісне фото
Фаворит Кондратюка вразив змінами у зовнішності, фото: "Такий небезпечний..."
Щасливий Кіркоров повідомив про поповнення, Мартін та Алла-Марія вже не одні: "Ласкаво просимо в сім'ю"
Путін готовий відмовитися від захопленого Донбасу, озвучені умови: "Втомився терпіти"
Раніше ми писали, що Єлизавета Василенко позувала в короткому платті і кросівках. Дівчина розсілася на столі і спокусливо вигнулась, щоб показати свої стрункі ніжки. Крім цього, зірка «Школи» засвітила свої округлі стегна. Варто відзначити, що з моменту зйомок серіалу Ліза підросла й стала дуже гарячою красунею.
Нагадаємо, що Ліза Василенко зі «Школи» обтягла соковиті форми "зміїною" шкурою: "Вааау, яка...".
Як повідомляла Politeka, Ліза Василенко блиснула красою в екстремальному міні: «Ну що за диво».
Також Politeka писала, що Ліза Василенко пікантно обрізала глибоке декольте на фото: "Богиня і крапка".