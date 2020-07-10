Зірка серіалу "Школа", українська актриса Єлизавета Василенко блиснула розкішною фігурою в тісному топі

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в повсякденному одязі, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена в білий топ, джинсові шорти і теплу кофту. Светр вона скинула з себе, засвітивши пишні форми. Дівчина одягла під топ чорну мереживну білизну, яку без сорому продемонструвала шанувальникам.

Дівчина влаштувала фотосесію на заході сонця, завдяки чому її фото вийшли дуже ніжними і літніми.

За три години пост зірки зібрав майже 50 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили масу приємних слів.

«Сонечко», «Як завжди, найкраща», «головка закрутилася», «Барбі», «Що за сонце в стрічці», «Зайчик», «Просто неймовірна», «Гарна», Прекрасна», «Шикарна», «Ааааа! Люблю тебе, і досі мрію, щоб лайкнула мені хоч одну фотку», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Єлизавета Василенко позувала в короткому платті і кросівках. Дівчина розсілася на столі і спокусливо вигнулась, щоб показати свої стрункі ніжки. Крім цього, зірка «Школи» засвітила свої округлі стегна. Варто відзначити, що з моменту зйомок серіалу Ліза підросла й стала дуже гарячою красунею.

Нагадаємо, що Ліза Василенко зі «Школи» обтягла соковиті форми "зміїною" шкурою: "Вааау, яка...".

Як повідомляла Politeka, Ліза Василенко блиснула красою в екстремальному міні: «Ну що за диво».

Також Politeka писала, що Ліза Василенко пікантно обрізала глибоке декольте на фото: "Богиня і крапка".