До чого ж гарна

Популярна українська співачка Світлана Лобода блиснула розкішним тілом в купальнику

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Красуня була одягнена в купальник тигрового забарвлення і сонцезахисні окуляри. Вона підняла вгору руки, продемонструвавши свою фігурку у всій красі.

Шанувальники звернули увагу на плоский животик артистки, її пишні груди і округлі стегна. Світлана позувала на тлі моря, що додало фото особливого шарму.

«Маленька пауза на відпочинок перед великим стрибком. Я в передчутті. А ви?)», - загадково підписала Лобода своє фото.

За годину пост зірки оцінили понад 50 тисяч людей. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«SuperSTAR», «ну це точно відвал всього», «Яка кішечка», «Вау. Дуже красиво», «Ну що за ідеальність», «Це законно так виглядати?», «Ух!», «Соковита», «Красива, успішна! Дуже приємно дивитися», «Тигриця, моя Цариця», «Світлана, ви вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше Світлана Лобода позувала на пляжі в мініатюрному чорному купальнику. Вона стала на носочки, щоб її фігурка виглядала на всі 100%. Варто відзначити, що співачка виглядає просто чудово. Так і не скажеш, що вона мама двох дітей.

Нагадаємо, що Світлана Лобода в образі тигриці спокусливо нагнулася перед камерою, пікантні фото.

Як повідомляла Politeka, Лобода здивувала новою зовнішністю, красуню просто не впізнати: «На Бльоданс схожа».

Також Politeka писала, що Лобода подражнила спокусливими вигинами в купальнику, Лоліта завелася: «Кайф».