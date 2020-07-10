Популярна українська співачка Світлана Лобода блиснула розкішним тілом в купальнику
Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Красуня була одягнена в купальник тигрового забарвлення і сонцезахисні окуляри. Вона підняла вгору руки, продемонструвавши свою фігурку у всій красі.
Шанувальники звернули увагу на плоский животик артистки, її пишні груди і округлі стегна. Світлана позувала на тлі моря, що додало фото особливого шарму.
«Маленька пауза на відпочинок перед великим стрибком. Я в передчутті. А ви?)», - загадково підписала Лобода своє фото.
За годину пост зірки оцінили понад 50 тисяч людей. В коментарях їй залишили масу компліментів.
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«SuperSTAR», «ну це точно відвал всього», «Яка кішечка», «Вау. Дуже красиво», «Ну що за ідеальність», «Це законно так виглядати?», «Ух!», «Соковита», «Красива, успішна! Дуже приємно дивитися», «Тигриця, моя Цариця», «Світлана, ви вогонь», - пишуть користувачі мережі.
Відзначимо, що раніше Світлана Лобода позувала на пляжі в мініатюрному чорному купальнику. Вона стала на носочки, щоб її фігурка виглядала на всі 100%. Варто відзначити, що співачка виглядає просто чудово. Так і не скажеш, що вона мама двох дітей.
Нагадаємо, що Світлана Лобода в образі тигриці спокусливо нагнулася перед камерою, пікантні фото.
Як повідомляла Politeka, Лобода здивувала новою зовнішністю, красуню просто не впізнати: «На Бльоданс схожа».
Також Politeka писала, що Лобода подражнила спокусливими вигинами в купальнику, Лоліта завелася: «Кайф».