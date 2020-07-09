Такою її ще не бачили

Світлана Лобода здивувала шанувальників повністю зміненою зовнішністю

Популярна українська співачка поділилася новим жартівливим відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

На нових кадрах зірка вирішила приміряти на себе нову маску в Instagram, яка змінила її зовнішність до невпізнання. Так, замість традиційного блонду Лобода несподівано перетворилася на брюнетку з короткою чілкою і двома великими родимками на обличчі. Маска також додала їй яскравий макіяж з блискучими тінями і червоною помадою. Доповнюють образ величезні «золоті» сережки.

Лобода на відео робить вигляд, що співає популярну пісню зі своїм другом – модельєром Бічолла Тетрадзе.

Шанувальники зірки тут же взялися коментувати відео.

«хаха, кращі завжди на позитиві», «Це можна дивитися нескінченно», «Які симпотяги», «Підняли настрій», «Подумала, що Шер!», «На Бльоданс схожа», «Вам йде», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лобода похвалилася ідеальною фігурою на пляжі. Свіже фото з'явилося на сторінці зірки в Instagram.

Красуня одягла мініатюрне чорне бікіні, яке ледь прикрив найсолодші місця. Судячи з фото, останнім часом Лобода дуже схудла. Її фігурка в купальнику виглядає дивовижно. Співачка встала навшпиньки, щоб здаватися ще стрункішою, і підставила обличчя сонечку.

«Мрії, які стали реальністю», - підписала фото зірка.

Нагадаємо, Лобода подратувала спокусливими вигинами в купальнику, Лоліта завелася: «Кайф».

Як повідомляла Politeka, спокусниця Лобода в леопарді посвітила солодкими місцями на пляжі, видно все: «Бомба».

Також Politeka писала, що Лобода в образі тигриці спокусливо нагнулася перед камерою, пікантні фото.