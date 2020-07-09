Світлана Лобода здивувала шанувальників повністю зміненою зовнішністю
Популярна українська співачка поділилася новим жартівливим відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.
На нових кадрах зірка вирішила приміряти на себе нову маску в Instagram, яка змінила її зовнішність до невпізнання. Так, замість традиційного блонду Лобода несподівано перетворилася на брюнетку з короткою чілкою і двома великими родимками на обличчі. Маска також додала їй яскравий макіяж з блискучими тінями і червоною помадою. Доповнюють образ величезні «золоті» сережки.
Лобода на відео робить вигляд, що співає популярну пісню зі своїм другом – модельєром Бічолла Тетрадзе.
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Шанувальники зірки тут же взялися коментувати відео.
«хаха, кращі завжди на позитиві», «Це можна дивитися нескінченно», «Які симпотяги», «Підняли настрій», «Подумала, що Шер!», «На Бльоданс схожа», «Вам йде», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Лобода похвалилася ідеальною фігурою на пляжі. Свіже фото з'явилося на сторінці зірки в Instagram.
Красуня одягла мініатюрне чорне бікіні, яке ледь прикрив найсолодші місця. Судячи з фото, останнім часом Лобода дуже схудла. Її фігурка в купальнику виглядає дивовижно. Співачка встала навшпиньки, щоб здаватися ще стрункішою, і підставила обличчя сонечку.
«Мрії, які стали реальністю», - підписала фото зірка.
Нагадаємо, Лобода подратувала спокусливими вигинами в купальнику, Лоліта завелася: «Кайф».
Як повідомляла Politeka, спокусниця Лобода в леопарді посвітила солодкими місцями на пляжі, видно все: «Бомба».
Також Politeka писала, що Лобода в образі тигриці спокусливо нагнулася перед камерою, пікантні фото.