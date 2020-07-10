Герцогиня поділилася про це з близькими

Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, розповіла, що її син страждає

Колишня актриса боїться за здоров'я своєї дитини, Арчі, адже малюк відчуває нестачу у спілкуванні з іншими малюками.

Джерело DailyMail.com розповіло, що Меган хотіла б приєднатися до дитячого клубу Mommy & Me, де можна познайомитися з іншими матерями і дітьми. Таким чином, зірка сподівається забезпечити Арчі повноцінне спілкування з однолітками, і хоче, щоб він розвивався ментально і фізично, пише OK.

Ідеальним б варіантом для Маркл було, якби вона водила сина пару раз в тиждень в спеціальний клуб для мам і малюків.

Однак дружина принца впевнена, що намір приречений на провал, адже вона дуже відома особистість, щоб робити звичні для звичних людей речі.

Тим часом друзі сім'ї запевняють, що Арчі росте дуже товариським і допитливим хлопчиком. Малюк вже намагається розмовляти й ходити.

Варто відзначити, що сім'я живе у розкішному особняку голлівудського продюсера Тайлера Перрі в Беверлі-Хіллз.

Нагадаємо, після мегзіту 38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі потрапили в немилість до королеви Єлизавети II. Вона заборонила герцогам Сасекським використовувати в комерційних цілях словосполучення SussexRoyal, яке вони хотіли зробити частиною назви своєї благодійної організації.

Раніше повідомлялося, що експерт Колін Кемпбелл розповів, що принц Гаррі повністю залежить від потреб Меган Маркл.

"Ніхто з тих, з ким я говорила, не вірить, що принц Гаррі був би зараз на шляху, по якому він йде, якщо б Меган не була його дружиною. Він безумовно залежить від її бажань і потреб", - стверджує експерт.

Нагадаємо, що недовірлива Меган Маркл підсунула принцу Гаррі тещу, несподівані подробиці.

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