Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, розповіла, що її син страждає
Колишня актриса боїться за здоров'я своєї дитини, Арчі, адже малюк відчуває нестачу у спілкуванні з іншими малюками.
Джерело DailyMail.com розповіло, що Меган хотіла б приєднатися до дитячого клубу Mommy & Me, де можна познайомитися з іншими матерями і дітьми. Таким чином, зірка сподівається забезпечити Арчі повноцінне спілкування з однолітками, і хоче, щоб він розвивався ментально і фізично, пише OK.
Ідеальним б варіантом для Маркл було, якби вона водила сина пару раз в тиждень в спеціальний клуб для мам і малюків.
Однак дружина принца впевнена, що намір приречений на провал, адже вона дуже відома особистість, щоб робити звичні для звичних людей речі.
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Тим часом друзі сім'ї запевняють, що Арчі росте дуже товариським і допитливим хлопчиком. Малюк вже намагається розмовляти й ходити.
Варто відзначити, що сім'я живе у розкішному особняку голлівудського продюсера Тайлера Перрі в Беверлі-Хіллз.
Нагадаємо, після мегзіту 38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі потрапили в немилість до королеви Єлизавети II. Вона заборонила герцогам Сасекським використовувати в комерційних цілях словосполучення SussexRoyal, яке вони хотіли зробити частиною назви своєї благодійної організації.
Раніше повідомлялося, що експерт Колін Кемпбелл розповів, що принц Гаррі повністю залежить від потреб Меган Маркл.
"Ніхто з тих, з ким я говорила, не вірить, що принц Гаррі був би зараз на шляху, по якому він йде, якщо б Меган не була його дружиною. Він безумовно залежить від її бажань і потреб", - стверджує експерт.
Нагадаємо, що недовірлива Меган Маркл підсунула принцу Гаррі тещу, несподівані подробиці.
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