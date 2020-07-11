Курс валют в Україні 11 липня змусить гривню понервувати, адже після вихідних долар і євро влаштують справжній апокаліпсис

Про це повідомляє Politeka.

Так, стодоларова купюра підніметься на 1,7 гривні. До середини останнього робочого дня вона вже набрала майже одну гривню, а до кінця дня вирішила і зовсім відірватися від національної валюти.

Євро ж навпаки, в перший робочий день подешевшає відразу на 13,71 гривні.

Курс валют від НБУ на 11 липня:

100 доларів 2693,35 гривні

100 євро — 3053,59 гривні

Російська валюта при цьому залишиться висіти практично «мертвим вантажем»: 3,8167 грн за десять рублів.

До цього ми наводили слова президента Володимира Зеленського, який заявив, що курс долара повинен бути, як закладено в бюджеті, близько 30 грн/$, а з-за дешевої валюти банкрутують підприємства

Експерти підрахували, як зміняться ціни, якщо курс досягне озвученого рівня

Сьогодні в Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Тому слід за подорожчанням долара, приблизно через одну-два тижні, почнуть рости й ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть харчі.

За підрахунками Володимира Мазуренка, при різкому подорожчанні долара до 30 грн/$, зростання цін в Україні вже в перші місяці прискориться на 2,2 процентних пункти. Також будуть дорожчати бензин (вартість літра А-95 може зрости в ціні на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожчанні долара до 30 грн може зрости в ціні на 30-45 копійок).

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

Як повідомляла Politeka, долар сказився після відставки Смолія, курс змінюється на очах

Також Politeka писала, що гривня піде на дно, курс долара здивує українців.