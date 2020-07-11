Погода в Україні 11 липня злетить з котушок і різко змінить акценти, адже дощі з грозами накриють «улюблені» регіони

Як повідомляє Politeka, на заході України будуть сильні дощі з грозами, хоча вони не завадять того, щоб повітря прогрілося до 27-31 градуси спеки. Вночі її змінять комфортні 14-17 градусів.

Українцям на півночі дощів та опадів чекати не варто: вдень стовпчик термометра прогріється до 29-32 градусів вище нуля, а вночі синоптики прогнозують від 14 до 17 за Цельсієм.

Центральні регіони чекає справжня спека. Замість дощів повітря на вулиці розжариться до 29-32 градусів зі знаком «плюс». Вночі в Укргідрометцентрі прогнозують 14-17 за Цельсієм.

Південні області також чекає неймовірна спека, аж до 32 за Цельсієм. Ближче до ночі повітря почне остигати й зупиниться в межах 15-19 градусів.

На сході ситуація буде аналогічною: на вулиці вдень стовпчик термометра покаже від 28 до 32 спеки. Проте вночі буде холодніше: місцями повітря охолоне до +13 за Цельсієм.

На цих вихідних синоптики прогнозують, що в східних і південних регіонах, а також Дніпропетровській області буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

Мешканців столиці та передмістя погода, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні порадує денними 29-32 градусів зі знаком «плюс». Вночі їх замінять більш комфортні 15-17 тепла.

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