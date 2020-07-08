Украинцам следует готовиться к жаркой погоде

Об этом в своем Facebook написала авторитетный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

Она предупредила, что свежий воздух будет гостить в Украине еще и завтра, 9 июля. Но на выходных ситуация уже кардинально изменится.

"Температура воздуха в течение дня ожидается в западных, в большинстве центральных и северных областях +20+26 градусов, в южной части, в восточных областях, в Днепре и районах +26+29 градусов. Больше всего радуемся за жителей Юга, Востока и Центра, откуда наконец отходит сильная жара. Дожди, преимущественно небольшие, возможны в четверг на Западе и Севере Украины, а также в Винницкой, местами грозы", - отметила Наталья Диденко в своем Facebook.

Что касается южных, восточных и центральных регионов, то здесь ожидается сухая солнечная погода.

В Киеве, по прогнозу Диденко, завтра будет небольшой дождь и относительно прохладная погода.

"В Киеве завтра периодические тучки, периодически солнышко, локально небольшой дождь, температура воздуха - дышать-не надышаться, в течение дня +23, +24 градуса", - предупредила синоптик.

Подытоживая, Наталья Диденко отметила, что уже на выходных столбики термометров погонят вверх.

"К выходным опять столбики термометров, как неразумные котята, вырвутся и погонят вверх, до +28+31 градусов, однако кошка-атмосфера быстро прижмет их лапой, и поэтому со следующей недели, скорее со вторника, температура воздуха вернется в комфортные пределы", - резюмировала авторитетный специалист в своем Facebook.

Напомним, в Украинском гидрометцентре предупредили, что июль будет жарким с засушливыми периодами. Температура воздуха будет выше средних многолетних значений.

Украинцев просят внимательно относиться к своему здоровью, и без лишней необходимости не выходить на улицу, ибо уже стало известно о первых жертвах аномальной жары.

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