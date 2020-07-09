Погода в Украине 9 июля налетит с новыми неприятностями, о чем говорит неутешительный для ряда регионов прогноз
Об этом сообщает Politeka.
Так, западные регионы сегодня вновь накроют осадки. Однако теперь они будут незначительные и без гроз. Столбик термометра прогреется до 22-25 по Цельсию в дневное время суток. Ночью же похолодает до 12-14 градусов тепла.
Украинцам на севере стоит готовиться к частичным осадкам, которые накроют Киев и Житомирскую область. Несмотря на это, воздух будет в районе 20-24 градусов со знаком «плюс». В ночное время суток похолодает до 11-14 градусов тепла.
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В центральных областях сегодня будет без осадков и тепла: синоптики Укргидрометцентра прогнозируют около 22-26 тепла, которые ночью сменят 12-19 градусов.
Еще теплее будет на юге: солнце и небольшая облачность будут сочетаться с дневными 25-28 градусами тепла. А вот ночью воздух будет свежее: от 15 до 19 градусов.
На востоке же синоптики прогнозируют от 24 до 27 тепла и солнце. Ночью похолодает до 17-19 градусов.
В Киеве и области, утверждают синоптики, будет от 20 до 24 градусов и небольшие дожди. Ночью на улице будет свежо, 10-14 градусов выше нуля. Осадки обойдут стороной Белую Церковь и Мироновку.
Согласно прогнозу синоптиков, в восточных, а также Одесской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях будет повышенный уровень пожарной опасности.
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