Пятница принесет в Украину умеренное летнее тепло и чистое небо без осадков

Об этом написала в своем Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, что 10 июля в Украине вовсю разгуляется антициклон Xabi, который принесет с собой сухую солнечную погоду. Тем не менее во второй половине дня в западных областях ожидаются дожди с грозами.

Ветер будет юго-западным, умеренным. Средняя температура ночью составит от +12 до +19 градусов, а днем – от +24 до +29 градусов. Жарче всего будет в южных областях, где местами ожидается до +30 градусов.

В Киеве в пятницу будет солнечно. Температура достигнет +26…+27 градусов.

Синоптик предупредила, что уже в выходные температура начнет расти до +30…+32 градусов. Особенно жарко будет в субботу, когда в отдельных регионах столбики термометра поднимутся до +33. Локальные дожди возможны только в западных областях.

В воскресенье из-за атмосферных фронтов с запада Европы на запад Украины придут дожди с грозами. На остальной территории страны будет преимущественно сухо.

Диденко также добавила, что с понедельника в Украину вновь вернется свежесть и комфортные температуры.

До этого мы писали, что июнь в Украине отличился существенными перепадами температур и мощными ливнями. Причина таких резких перепадов - географическое расположение.

Изменения климата сильно повлияли на количество и интенсивность осадков, которые в будущем будут только усиливаться.

По прогнозам Укргидрометцентра на июль, в Украине месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм. Цифры вполне вписываются в рамки средних многолетних значений.

Напомним, глобальное потепление кардинально изменит климат в Украине: новый удар уже в ближайшие недели.

Как сообщала Politeka, погода резко изменится, о жаре и солнце можно забыть: какие области под ударом.

Также Politeka писала, что жара и грозовые дожди атакуют Украину с новой силой: в каких регионах ожидать удара.