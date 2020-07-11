Погода в Украине 11 июля слетит с катушек и резко сменит акценты, ведь дожди с грозами накроют «любимые» регионы

Как сообщает Politeka, на западе Украины будут сильные дожди с грозами, хотя они не помешают тому, чтобы воздух прогрелся до 27-31 градуса жары. Ночью ее сменят комфортные 14-17 градусов.

Украинцам на севере дождей и осадков ждать явно не стоит: днем столбик термометра прогреется до 29-32 градусов выше нуля, а ночью синоптики прогнозируют от 14 до 17 по Цельсию.

Центральные регионы ждет настоящая жара. Вместо дождей воздух на улице раскалится до 29-32 градусов со знаком «плюс». Ночью в Укргидрометцентре прогнозируют 14-17 по Цельсию.

Южные области также ждет изнывающая жара, вплоть до 32 по Цельсию. Ближе к ночи воздух начнет остывать и остановится в пределах 15-19 градусов.

На востоке ситуация будет аналогичной: на улице днем столбик термометра покажет от 28 до 32 жары. Однако ночью будет холоднее: местами воздух остынет до +13 по Цельсию.

На этих выходных синоптики прогнозируют, что в восточных и южных регионах, а также Днепропетровской области будет повышенный уровень пожарной опасности.

Жителей столицы и пригорода погода, согласно прогнозу Укргидрометцентра, сегодня порадует дневными 29-32 градусами со знаком «плюс». Ночью их сменят более комфортные 15-17 тепла.

Напомним, глобальное потепление кардинально изменит климат в Украине: новый удар уже в ближайшие недели.

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