Погода в Украине 11 июля слетит с катушек и резко сменит акценты, ведь дожди с грозами накроют «любимые» регионы
Как сообщает Politeka, на западе Украины будут сильные дожди с грозами, хотя они не помешают тому, чтобы воздух прогрелся до 27-31 градуса жары. Ночью ее сменят комфортные 14-17 градусов.
Украинцам на севере дождей и осадков ждать явно не стоит: днем столбик термометра прогреется до 29-32 градусов выше нуля, а ночью синоптики прогнозируют от 14 до 17 по Цельсию.
Центральные регионы ждет настоящая жара. Вместо дождей воздух на улице раскалится до 29-32 градусов со знаком «плюс». Ночью в Укргидрометцентре прогнозируют 14-17 по Цельсию.
Упустили звезду: как выглядят первые жены Харламова, Баскова, Меладзе и других знаменитостей, фото
Жгучая брюнетка из "Квартал 95" ошеломила прозрачным платьем без белья: "Это круто"
Новый налог обрушится на пенсионеров, никаких денег не хватит: "По 1 400 гривен за каждый..."
Ротару в брюках ошеломила юностью на фото со взрослыми внуками: "Самая счастливая"
Южные области также ждет изнывающая жара, вплоть до 32 по Цельсию. Ближе к ночи воздух начнет остывать и остановится в пределах 15-19 градусов.
На востоке ситуация будет аналогичной: на улице днем столбик термометра покажет от 28 до 32 жары. Однако ночью будет холоднее: местами воздух остынет до +13 по Цельсию.
На этих выходных синоптики прогнозируют, что в восточных и южных регионах, а также Днепропетровской области будет повышенный уровень пожарной опасности.
Жителей столицы и пригорода погода, согласно прогнозу Укргидрометцентра, сегодня порадует дневными 29-32 градусами со знаком «плюс». Ночью их сменят более комфортные 15-17 тепла.
Напомним, глобальное потепление кардинально изменит климат в Украине: новый удар уже в ближайшие недели.
Как сообщала Politeka, погода резко изменится, о жаре и солнце можно забыть: какие области под ударом.
Также Politeka писала, что жара и грозовые дожди атакуют Украину с новой силой: в каких регионах ожидать удара.