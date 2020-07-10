Колишній заступник голови Пенсійного фонду Микола Шамбір розповів, коли українці зможуть вийти на пенсію

Так, на цей час законодавчо передбачена норма, за якою можна вийти на пенсію у віці раніше 60 років. Тільки норма поширюється не на всіх, адже для дострокового виходу на пенсію, у людини має бути не менше 40 років трудового стажу незалежно від статі.

Це правило буде введено на фінальному етапі пенсійної реформи – з 2028 року, пише finance.

Тільки докупити стаж для раннього виходу на пенсію буде неможливо.

Варто відзначити, що у квітні цього року депутати Верховної Ради прийняли зміни в держбюджет, в якому також включали підвищення витрат на пенсійне забезпечення на 29,7 млрд грн.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про поступове запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення з 2021 року.

Нагадаємо, нардеп від партії «Слуга народу» Галина Янченко заявила про те, що в країні можуть виникнути проблеми з виплатою зарплат і пенсій.

За її словами, Кабмін виділив близько 30 мільярдів гривень, щоб покрити дефіцит у Пенсійному фонді, ризик виникнення проблем з виплатами пенсій і зарплат залишається, адже зараз бюджет стикається з піковим навантаженням.

Раніше повідомлялося, що індексація виплат торкнеться тих українців, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг віку 65 років.

Вже з липня наступного року такі пенсіонери будуть отримувати не менше 2600 грн щомісяця.

Разом з тим зростуть і виплати для тих пільговиків, хто виконав вимоги щодо стажу.

Нагадаємо, пенсії та доплати українцям знову перерахували, названа сума: хто і коли зможе отримати гроші.

Як повідомляла Politeka, Кабмін схвалив нові компенсації для українців: що буде з пенсіями та зарплатами.

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