Не всім знаменитостям легко дається слава, деякі від неї божеволіють

На жаль, у красивого життя зірок є і зворотна сторона - нескінченні роз'їзди, ненормований графік, тиск суспільства і стреси на тлі цього всього, пише Politeka.net. Познайоммось з зірками, які вирішили звернутися до фахівців, щоб впоратися з психологічними проблемами.

Український артист Андрій Данилко, відомий за сценічним ім'ям "Вєрка Сердючка" лікувався в австрійській психіатричній клініці, пише cosmo.ru. Артист вирішив звернутися до лікарів після того, як зайняв друге місце на "Євробаченні".

Преса тоді накинулася на артиста через рядка: "Лаша тумбай", який був співзвучний фразі "Раша, гудбай!". Данилко влаштували цькування і навіть заборонили гастролі по РФ.

Це було справжнім ударом для співака, він впав у депресію і скинув у вазі. На щастя, Данилко з часом прийшов у себе і зараз його кар'єра тільки зростає.

Російський співак Філіп Кіркоров у 2010 році потрапив у скандал з "рожевою кофтиною". Після цього артист вирішив виїхати на лікування в одну з психіатричних клінік Ізраїлю.

Лише в рехабі співак вибачився перед скривдженою журналісткою. Кіркоров зізнався, що у нього трапляються напади і його неможливо контролювати.

Співачка Лоліта Мілявська після розлучення з колегою Олександром Цекало попала у "божевільню". Той час було депресивним для зірки. Лоліта зізналася, що у неї навіть розвинулося недокрів'я, тому вона падала в непритомність. Тоді бойфренд артистки, Арнольд Співаковський, і наполіг на лікуванні.

Актор Сергій Жигунов після важкого розриву з дружиною Вірою Новіковою і пристрасного роману з колегою по серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасією Заворотнюк вирішив підлікуватися. Актор був у депресії, а впоратися йому допомогли не тільки фахівці, але й відпочинок з сауною, басейном і масажем.

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