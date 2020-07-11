Не всем знаменитостям легко дается слава, некоторые от нее сходят с ума

К сожалению, у красивой жизни звезд есть и обратная сторона - бесконечные разъезды, ненормированный график, давление общества и стрессы на фоне этого всего. Давайте познакомимся со звездами, которые решили обратиться к специалистам, чтобы справиться с психологическими проблемами.

Украинский артист Андрей Данилко, который известен по сценическим именем "Верка Сердючка" лечился в австрийской психиатрической клинике, пишет cosmo.ru. Артист решил обратиться к врачам после того, как занял второе место на "Евровидении".

Пресса тогда накинулась на артиста из-за строчки: "Лаша тумбай", которая была созвучна фразе "Раша, гудбай!". Данилко устроили травлю и даже запретили гастроли по РФ.

Это было настоящим ударом для певца, он впал в депрессию и сбросил в весе. К счастью, Данилко со временем пришел в себя и сейчас его карьера только растет.

Российский певец Филипп Киркоров в 2010 году угодил в скандал с "розовой кофточкой". После этого артист решил уехать на лечение в одну из психиатрических клиник Израиля.

Лишь в рехабе певец извинился перед обиженной журналисткой. Киркоров признался, что у него случаются приступы и его невозможно контролировать.

Певица Лолита Милявская после развода с коллегой Александром Цекало угодила в "психушку". То время было депрессивным для звезды. Лолита признавалась, что у нее даже развилось малокровие, поэтому она падала в обмороки. Тогда бойфренд артистки, Арнольд Спиваковский, и настоял на лечении.

Актер Сергей Жигунов после тяжелого разрыва с женой Верой Новиковой и страстного романа с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк решил подлечиться. Актер был в депрессии, а справиться ему помогли не только специалисты, но и отдых с сауной, бассейном и массажем.

Напомним, что счастливый Киркоров ошарашил признанием: "Стал многодетным отцом!", фото полного семейства

Как сообщала Politeka, лохматого Киркорова застукали в объятиях Лолиты, постельное фото вызвало фурор: "Такие милые"