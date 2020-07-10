Настя Каменських похвалилася ідеальною фігурою в яскравому купальнику

Популярна українська співачка поділилася завзятим фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Настя зробила селфі, на якому вона позує в яскраво-рожевому купальнику-бікіні, що дозволяє їй продемонструвати свою підтягнуту фігуру. Зверху красуня накинула кокетливий чорний халатик з просвечивающейся тканини і з декором у вигляді дрібної сіточки на рукавах.

Судячи з фото, Настя щосили насолоджується літнім відпочинком. Співачка настільки розслабилася, що не стала морочитися з косметикою і показала своє обличчя без неї.

У підпису до знімків зірка поцікавилася у своїх шанувальників, які у них плани на вихідні.

«Наша україночка», «Шикарна», «Ти красива завжди», «Красуня всія Україна!», «Знову не справжня. Навіщо так обробляти фото? Ви і так красива жінка», «Настуся, ти найкрасивіша жінка в Україні. Так тримати!», «Лялечка шикарна красуня», - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Каменських стала власницею нової нагороди і показала себе у простому повсякденному образі. Вона розповіла про те, що отримала нову нагороду.

Вона також поділилася новими фотографіями, на яких вона позує на вулиці в простому милому образі. Зірка одягнена в джинсові шорти і звичайну білу футболку з кольоровим візерунком. Волосся Каменських вільно спадає на плечі пасмами без укладання, а на її обличчі немає косметики. Настя виглядає дуже завзято і природно.

Нагадаємо, хворобливий вигляд Каменських в білому платті насторожив українців: "Настя, годі худнути".

Як повідомляла Politeka, ніжна Каменських забула одягнути білизну під сукню, що просвічує, і показала себе як є.

Також Politeka писала, що Настя кокетливо спустила сукню на тлі сільських видів, особисті фото.