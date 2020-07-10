Максим Галкін і Алла Пугачова продемонстрували свою любов на камеру, не приховуючи почуттів

Зіркова пара останнім часом практично не з'являється на людях разом, проте це не заважає їм регулярно публікувати сімейні фото та відео в соціальних мережах. В одному з фан-акаунтів зірок в Instagram знайшли архівне відео, на якому Галкін і Пугачова демонструють свої справжні почуття один до одного на камеру (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

На відео Галкін сидить вдома за столом і розмовляє з кимось по відеозв'язку, коли до нього підходить щаслива Пугачова. Шоумен притискає Примадонну до себе, а та називає його «Мій коханий».

Потім Галкін піднімає келих, вимовляє «Алусечка, за твоє здоров'я» і цілує свою дружину прямо перед камерою.

Пугачова на відео просто сяє від щастя і виглядає дуже задоволеною.

Шанувальники пари активно коментують відео.

«А я бажаю вашій родині щастя! Ось скільки відміряно воно вам, стільки і нехай триває, а все, що там думають інші - це не важливо», «Видно що щасливі, приємно дивитися», «Щастя родині, усупереч усім заздрісникам і болтунам!», «Люди, заздріть мовчки! Аллу не можна не любити!», «Щастя напоказ, хіба це щастя?», «А поцілунок кудись убік...», «Показуха ! Він сахається від неї!», - пишуть люди.

Нагадаємо, сяючі Пугачова і Орбакайте з'явилися разом, не життя, а казка: "Ого, у Али нова перука".

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