Українська співачка Оля Полякова похвалилася розкішною фігурою
Як передає Politeka.net, відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Пост для залучення лайків!", - повідомила Полякова в підписі до посту.
І дійсно, таке видовище заслуговує не тільки лайків.
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Полякова, а точніше частина Полякової викликала справжній фурор. Співачка вирішила похвалитися шикарним видом ззаду, лежачи на шезлонгу.
Артистка дозволила розгледіти свою п'яту точку не тільки з різних ракурсів, але і поблизу.
Можна сміливо стверджувати, що Полякова досягла бажаного результату: крім майже двадцяти тисяч лайків, шанувальники залишили під постом співачки сотні захоплених коментарів.
"Найкрасивіша жінка-шоу в Україні!" " Так виглядає сама красива і шикарна жінка в житті", "Охх, яке давнє фото"! Нове давайте", "Вау. У Вас шикарне тіло", - писали шанувальники співачки.
Раніше ми повідомляли, що Оля Полякова влаштувала з Потапом бурхливий вечір, обговорюючи друзів і говорячи про особисте життя.
Під час ефіру Потап встиг потішно пожартувати над Олею, а та поставила йому пару дивних завдань, художник навіть довелося вимазати обличчя і голову мокрою землею. Сам Потап розповів про те, як живе з Каменських, як приховував свої з нею відносини і як взагалі виникла історія їхнього кохання.
Нагадаємо, суперблондинка Полякова показала старших дочок
Також Politeka писала, що Оля Полякова розповіла, як її допитували прямо на концерті
А ще Politeka повідомляла, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися божевільного веселощів на камеру