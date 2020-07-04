Українська співачка Оля Полякова похвалилася розкішною фігурою

Як передає Politeka.net, відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Пост для залучення лайків!", - повідомила Полякова в підписі до посту.

І дійсно, таке видовище заслуговує не тільки лайків.

Полякова, а точніше частина Полякової викликала справжній фурор. Співачка вирішила похвалитися шикарним видом ззаду, лежачи на шезлонгу.

Артистка дозволила розгледіти свою п'яту точку не тільки з різних ракурсів, але і поблизу.

Можна сміливо стверджувати, що Полякова досягла бажаного результату: крім майже двадцяти тисяч лайків, шанувальники залишили під постом співачки сотні захоплених коментарів.

"Найкрасивіша жінка-шоу в Україні!" " Так виглядає сама красива і шикарна жінка в житті", "Охх, яке давнє фото"! Нове давайте", "Вау. У Вас шикарне тіло", - писали шанувальники співачки.

Раніше ми повідомляли, що Оля Полякова влаштувала з Потапом бурхливий вечір, обговорюючи друзів і говорячи про особисте життя.