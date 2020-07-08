Популярна українська виконавиця Оля Полякова здивувала вчинком після того, як оголосила про марафон схуднення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Хлопці, наш марафон виходить на фінішну пряму! Чесно сказати, я не очікувала, що він вийде настільки чарівним і дієвим. Всі дівчата змінюються буквально на очах - і зовні, і внутрішньо

Зокрема, стверджує Полякова, їй вдалося досягти досить високих цілей.

«За 2,5 тижня нам вдалося досягти поставлених цілей і отримати багато класних результатів 😉 Прибрали від 4 до 8 см в талії, скинули до 6 кг, пішла набряклість, з'явилися додаткові сили й прекрасний настрій», — підкреслюється в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на знімку Полякова позує в яскравому вбранні та нестандартному капелюсі, поїдаючи попкорн.

«Ах, як сильно я люблю цю фотку», «ось це результат», «дівчинка на стилі», «Полякова, дай і мені трохи», «Неймовірно красива! Як завжди», «Кришечка на голові прикольна», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка Оля Полякова похвалилася розкішною фігурою

"Пост для залучення лайків!", - повідомила Полякова в підписі до посту.

І дійсно, таке видовище заслуговує не тільки лайків.

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