У популярного виконавця Андрія Данилка, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, знайшовся знаменитий «син»

Як передає Politeka.net, шанувальники співака MELOVIN створили цілу серію колажів, порівнявши артиста з його колишнім наставником Данилко. Для колажів були підібрані різні фото, на яких артисти постали в схожих образах. Опубліковані вони були на фан-сторінці MELOVIN в Instagram.

«Ви просили - я зробила!», - підписала фото одна з фанаток.

Як відомо, обидва артиста брали участь в Євробаченні. В їх манері поведінки на сцені теж є багато спільного. У мережі навіть почали жартувати, що MELOVIN – це син Вєрки Сердючки. До речі, артиста довгий час називали фаворитом Андрія Данилка, який підтримував його під час Нацвідбору на Євробачення.

Відзначимо, що в коментарях до посту залишили безліч відгуків.

«Вауууу супер», «Круто», «Класно підібрані фото», «Навіть ЗМІ оцінили, молодець», «Просто один в один», - пишуть користувачі мережі.

Додамо, що у Андрія Данилка на даний момент немає своїх дітей. 46-річний артист ретельно приховує своє особисте життя від преси. Довгий час ходили чутки про його роман з виконавицею ролі «мами», актрисою Інною Білоконь. Сам Данилко кілька разів ці чутки підтверджував.

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