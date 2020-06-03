Популярний український співак MELOVIN підкорив прихильниць загадковим фото в одному халаті

Протеже відомого артиста Андрія Данилка Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) регулярно оновлює свій Instagram, публікуючи в ньому нові фото. На цей раз співак вирішив показати себе в недбалому образі. Про це пише Politeka.net.

Так, на новому знімку MELOVIN позує в одному халаті, під яким можна розгледіти його оголене тіло з татуюваннями. Волосся артиста вологе, ніби він щойно вийшов з душу. Співак позує перед камерою крупним планом, прикривши половину обличчя руками. Приглушене світло а кімнаті робить знімок більш загадковим.

«Сьогодні присвятив написанню останніх акордів моєї нової музики. P. S Ви так мило спілкуєтеся між собою в коментарях», - написав артист у підписі до фото.

Його шанувальники тут же відреагували на публікацію.

«Цей хлопець був з тих, хто просто любить життя!», «Творець», «А давай краще пісню на ніч нам, а не оці фотки для дорослих», «Так прагнув писати акорди, що голова спітніла», «Халатик з готелю стягнув?», «Просто красень», - пишуть люди.

До цього ми писали, що співак опублікував свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у чудовому затишному куточку, оббитому фольгою.

Так, Костянтин Бочаров, традиційно в усьому чорному, позував зі сріблястим телефоном радянських часів, а також в незвичайних темних окулярах.

Примітно, що волосся у співака буле мокре. На одному з кадрів стає зрозуміло чому.

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