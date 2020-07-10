Звезда, как всегда, непревзойденная

Американская модель, телеведущая и светская львица Ким Кардашьян поразила богатствами в белье собственного бренда

На странице нижнего белья от фирмы Ким появился ее жаркий кадр, пишет Politeka.net.

Знаменитость позировала в нижнем белье телесного цвета на больших бретельках. Видно, как грудь сдавило тесное белье, к тому же, Кардашьян еще и немного нагнулась, едва не упустив сочный бюст.

Телесные трусики идеально сели по фигуре знаменитости.

Красотка позировала на деревянном бруске, без стеснения расставив ноги.

Босоножки с белым плетением обвили ножки до колен.

Ким всячески изгибалась, ее волосы были распущенными, а взгляд направлен в объектив. При этом красотка приоткрыла пухлые губы. В общем, модель - покорительница мужчин.

За 15 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети засыпали модель и ее белье приятными сообщениями. Некоторые даже сообщили о намерении купить комплект от звезды.

Напомним, Ким Кардашьян показалась в красном платье без белья, демонстрируя идеальную талию. Красотка была в полупрозрачном платье из агроволокна, которое довольно короткое и почти ничего не скрыло.

В посте модель призналась, что это архивные фото, которые она хранит и никогда не удалит.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала в белье телесного цвета всячески демонстрируя не только белье собственного бренда, но и невероятные формы.

На одном из фото красотка легла на песок. На модели были маленький лифчик с тонкими бретельками, идеально подчеркнувший ее красивую грудь.

Фото очень горячие и оторваться от них нереально.

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