Американская модель, телеведущая и светская львица Ким Кардашьян поразила богатствами в белье собственного бренда
На странице нижнего белья от фирмы Ким появился ее жаркий кадр, пишет Politeka.net.
Знаменитость позировала в нижнем белье телесного цвета на больших бретельках. Видно, как грудь сдавило тесное белье, к тому же, Кардашьян еще и немного нагнулась, едва не упустив сочный бюст.
Телесные трусики идеально сели по фигуре знаменитости.
Красотка позировала на деревянном бруске, без стеснения расставив ноги.
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Босоножки с белым плетением обвили ножки до колен.
Ким всячески изгибалась, ее волосы были распущенными, а взгляд направлен в объектив. При этом красотка приоткрыла пухлые губы. В общем, модель - покорительница мужчин.
За 15 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети засыпали модель и ее белье приятными сообщениями. Некоторые даже сообщили о намерении купить комплект от звезды.
Напомним, Ким Кардашьян показалась в красном платье без белья, демонстрируя идеальную талию. Красотка была в полупрозрачном платье из агроволокна, которое довольно короткое и почти ничего не скрыло.
В посте модель призналась, что это архивные фото, которые она хранит и никогда не удалит.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала в белье телесного цвета всячески демонстрируя не только белье собственного бренда, но и невероятные формы.
На одном из фото красотка легла на песок. На модели были маленький лифчик с тонкими бретельками, идеально подчеркнувший ее красивую грудь.
Фото очень горячие и оторваться от них нереально.
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