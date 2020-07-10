Російський комік Гарік Харламов налякав шанувальників постарілим видом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував відео, на якому постав в образі старого діда Макара. Харламов зістарив себе за допомогою спеціальної програми і записав відео, виваливши всю правду про старість.

«Макаров це!», - підписав відео комік.

Комік жартував з приводу китайського вірусу, а також з приводу власного здоров'я. Він зазначив, що вже зовсім нічого не бачить.

«Очок у мене теж багато. Окуляри для дальності і для близькості. Хоча окуляри для близькості мені вже давно не потрібні. У мене близькості не було років 30», - пожартував Харламов.

За кілька годин відео подивилися майже 400 тисяч разів. В коментарях коміку залишили масу позитивних відгуків.

«Місцями смішно, місцями сумно», «Талантище!», «Гарік мій, я ж поважаю тебе, кращий актор, гуморист в світі для мене», «Нарешті дід Макар», «Я сміялася до сліз! Дуже смішно! Класно)))», «Гар, старість тобі до лиця», " Так добре виходить цей Макаров, що Бульдога вже і не згадаєш. Начебто такий і був завжди", - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що нещодавно Крістіна Асмус і Гарік Харламов повідомили про розлучення. Після розставання пари комік став частіше публікувати фото з донькою.

Нагадаємо, що змарнілий Харламов розсекретив єдину, з якою готовий жити після Асмус: "А погляд сумний".

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