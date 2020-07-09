Відомий російський комік Гарік Харламов після новин про розлучення з актрисою Христиною Асмус показав, як проводить час зі своєю дочкою
Артист поділився милими сімейними кадрами в Instagram, передає Politeka.net.
На відео гуморист і його 6-річна донька Настя оголошують, що на один день вирішили взяти собі нові імена: Соня і Максим. Вони сидять в кафе на березі річки і їдять кукурудзу.
Харламов також поділився відео, на якому його дочка захоплено танцює під музику, явно наслідуючи рухам дорослих.
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«Було вирішено сьогодні, що ми Максим і Соня)) складно сказати чому?)) Кукурудзяний день) все повна нісенітниця, лише б всі дітки були здорові і щасливі. Все дітям. Як Ленін заговорив», - написав артист.
Шанувальники Харламова активно коментують його публікацію.
«Вся в матір», «А мама гуляє поки тато з дитиною», «Як вона на Асмус схожа», «Все відмінно, мами не вистачає!», «Такі щасливі», «Копія Христина», «Талановита дитина у талановитих батьків», - пишуть люди.
Нагадаємо, після восьми років спільного життя Гарік Харламов і Христина Асмус заявили про розлучення. При цьому вони підкреслили, що рішення прийняли давно і на нього не вплинув скандал з фільмом «Текст», ні карантин.
Нагадаємо, Христина Асмус після скандалу з пластикою наважилась розкрити правду: «У Харламова гроші закінчилися».
Як повідомляла Politeka, схудлий Харламов з розмахом відзначив розлучення з Асмус: "До чотирьох годин ранку...".
Також Politeka писала, що Асмус після скандалу з розлученням заговорила про пластичні операції: «Колола, різала, надувала…».