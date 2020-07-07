Любов на все життя

Російський комік Гарік Харламов, який нещодавно повідомив про розлучення з актрисою Христиною Асмус, здивував змінами у зовнішності

У себе в Instagram Харламов опублікував фото з донькою, пише Politeka.net. Вони позували навпроти дзеркала. Дівчинка стояла біля тата, одягнена в червоний костюм. Тепер це єдина і головна жінка в житті коміка.

«Фото на обкладинку модного журналу... ну або в газету, або кросворди. Кудись фотка коротше)», - підписав фото комік.

За кілька днів його оцінили майже 400 тисяч осіб. У коментарях почали обговорювати майбутнє розлучення зоряної пари, відзначаючи, що дівчинка, імовірно, залишилася з батьком.

«Дочка залишилася з татом», «Не розлучайтеся, ще раз подумайте, розлучення легка справа», «Батькова дочка) а погляд сумний. Любові вам і щастя)», «На маму тут схожа. Щасливий батько і головне від шлюбу - красуня дочка! Дай Бог дівчинці світлого шляху і бути ближче до батька», - пишуть користувачі мережі.

Але більша частина прихильників звернула увагу на той факт, що Харламов сильно схуд. Щоправда, декому здалося, що він змарнів і виглядає хворобливо.

«Схуд-то як!», «Гарік схуд, став стрункий!», «ви схудли) Молодець красень», «Дуже змарнів. Страждає», «Харламов, а ви стали стрункішим, здоров'я», «Схуд?», «Гар схуд чи що?», «Схуднул дуже сильно», «На мою думку Гарік хвалиться, що скинув десяток зайвих кг», «Ісхудав? Або просто телек так тобі додає?», - пишуть люди.

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